Белоруссия рассматривает Россию как главный вектор экономической интеграции

МИНСК, 4 августа. /ТАСС/. Развитие взаимовыгодного сотрудничества с Россией будет для Белоруссии приоритетным направлением экономической интеграции в ближайшие пять лет. Это предусмотрено утвержденной президентом Александром Лукашенко программой социально-экономического развития страны на 2021-2025 годы, опубликованной в среду на национальном правовом портале.

"Политика государства будет нацелена на развитие взаимовыгодной экономической интеграции в рамках Союзного государства, ЕАЭС и СНГ, укрепление стратегического партнерства с КНР, расширение внешнеэкономических связей с другими государствами. Главный вектор - углубление двусторонней интеграции с Российской Федерацией в рамках Союзного государства с соблюдением национальных интересов", - отмечается в документе.

В Минске считают, что основным критерием интеграции должно стать "обеспечение равных условий хозяйствования, энергопотребления, доступа к рынкам, участия в государственных закупках, использования финансовых инструментов". "Эффективными инструментами выступят совместные программы действий по конкретным сферам деятельности, углубление производственной кооперации, развитие регионального сотрудничества", - говорится в программе.

В ней также отмечается, что в интересах Белоруссии создание полноформатного экономического союза в рамках ЕАЭС, обеспечивающего свободу передвижения товаров, услуг, капиталов и рабочей силы без барьеров, изъятий и ограничений. В рамках ЕАЭС, уточнили разработчики программы, предстоит создать "единый рынок услуг и общий финансовый рынок, включая общее платежное пространство и использование национальных валют во взаимных расчетах". Кроме того, участникам евразийской интеграции надо "реализовать на практике согласованную макроэкономическую, промышленную, сельскохозяйственную, транспортную политику и скоординированную энергетическую политику, организовать совместные производства, в том числе импортозамещающие, развить новые кооперационные связи с обеспечением дополнительных мер поддержки продвижения производимых товаров и услуг на рынки третьих стран".

Диверсификация рынков

В Минске планируют, что результатом "проактивной внешнеэкономической политики" станет рост экспорта товаров и услуг до более $50 млрд в 2025 году. Разработчики программы социально-экономического развития Белоруссии ставят задачи "не допустить сокращения присутствия национальной экспортной продукции на традиционных рынках сбыта и сохранить многовекторность внешней торговли, наращивая объемы экспорта в КНР, ЕС, США и страны "дальней дуги". "Приоритетное внимание будет уделено росту взаимной торговли и инвестиций с государствами - партнерами по Союзному государству, ЕАЭС и СНГ", - отмечается в документе. Также планируется увеличить долю продаж товаров на рынок КНР "до 5% в общем объеме экспорта товаров в 2025 году (не менее $2 млрд), в страны ЕС - до 30% с приоритетным ростом несырьевого экспорта".