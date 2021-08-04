Экспорт продукции АПК из России с начала года вырос на 16%

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Экспорт агропромышленной продукции из России, по данным на 1 августа 2021 года, вырос на 16% в годовом выражении и достиг $16,855 млрд, говорится в сообщении федерального центра "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ.

Экспорт зерновых за отчетный период увеличился на 13% и достиг $4,755 млрд, продукции масложировой отрасли - на 39%, до $3,852 млрд, поставки мясной и молочной продукции - на 25%, до $773 млн.

Экспорт рыбы и морепродуктов вырос на 6% и составил $2,93 млрд, продукции пищевой и перерабатывающей промышленности - на 5%, до $2,231 млрд.

Экспорт прочей продукции АПК возрос на 12% - до $2,315 млрд.

В структуре экспорта по странам по 12,4% поставок пришлось на ЕС и на Китай, на Турцию - 11,9%, Южную Корею - 7,8%, Казахстан - 5,7%, Египет - 5%, Белоруссию - 3,9%, Украину - 2,8%, Узбекистан - 2,3%, Азербайджан - 1,9%.

По данным на 2 августа, поставки российской продукции АПК в ЕС выросли на 31% в годовом выражении (до $2,087 млрд), в Китай - снизились на 4% (до $2,083 млрд,), в Турцию - выросли на 17% (до $2,007 млрд), в Южную Корею - на 55% (до $1,31 млрд), в Казахстан - на 18% (до $961 млн).