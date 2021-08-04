Объем торгов иностранными бумагами на Бирже СПБ в июле снизился на 16,38%

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Объем торгов иностранными ценными бумагами на Бирже СПБ в июле 2021 года составил $31,38 млрд, что на 16,38% меньше, чем месяцем ранее, говорится в сообщении торговой площадки. Вместе с тем этот показатель на 111,81% превышает данные июля 2020 года.

Среднедневной объем торгов в июле уменьшился на 16,4% по сравнению с июнем и составил $1,43 млрд. Участники торгов за этот месяц заключили 29,94 млн сделок. Количество активных счетов инвесторов в июле увеличилось на 1,5% и достигло 874,44 тыс., количество счетов с позициями по ценным бумагам увеличилось по сравнению с июнем на 6,6%, до 1,29 млн.

По состоянию на 31 июля на СПБ Бирже было зарегистрировано 12,93 млн клиентских счетов, допущенных к торгам, что на 6,05% больше, чем месяцем ранее, а число уникальных клиентов возросло в сравнении с июнем на 6,04%, до 8,8 млн. Сделки в июле заключались с 1,568 тыс. акциями и депозитарными расписками иностранных эмитентов, а также с 22 еврооблигациями. Стоимостной объем сделок евробондами по итогам июля составил $3,4 млн.

Лидерами по объему торгов стали акции и депозитарные расписки Virgin Galactic, TAL Education, Moderna, Tesla и Alibaba. При этом доля объема торгов ценными бумагами из списка индексов, утвержденных Банком России, в общем объеме торгов в июле составила 38,58%. На утренние и дневные часы, в интервале с 10:00 до 16:30 мск, пришлось 20,03% месячного объема торгов, на торговые часы с 7:00 до 10:00 мск - 4,01%.