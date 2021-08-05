В приложении "Яндекс" появилась лента коротких видео от блогеров "Дзена"

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Лента коротких видеороликов от пользователей "Яндекс.Дзена" стала доступна в приложении "Яндекс". Об этом в четверг ТАСС сообщили в пресс-службе "Яндекса".

"Теперь в приложении "Яндекс" доступна бесконечная лента коротких видео от блогеров "Яндекс.Дзена". Ее можно смотреть по отдельному табу "Ролики" - кликнув на него, пользователь попадет в ленту с полноэкранными видеороликами. В "Ролики" можно попасть и из основной рекомендательной ленты "Яндекс.Дзена", - говорится в сообщении. Уточняется, что в ленту будут попадать вертикальные видеоролики длительность до минуты. При этом короткие видео продолжат встречаться и в персональной ленте, добавили в пресс-службе.

Кроме того, "Яндекс.Дзен" запустил программу мотивации, выделив 50 млн рублей на вознаграждения блогерам. В компании добавили, что в июле авторы видео в "Дзене" заработали 7 млн рублей. Также на платформе будут подготовлены такие функции, как камера и видеоредактор, которые позволят создавать и редактировать видео в мобильном приложении "Яндекс".

"Формат коротких видео уже зарекомендовал себя во всем мире. Современные креативные блогеры охотно создают такой контент, а пользователи с удовольствием смотрят его. Мы наблюдаем это и в "Дзене": ролики очень нравятся нашей молодой аудитории и скоро станут такими же популярными, как и другие форматы, с которыми наши пользователи уже давно знакомы", - приводятся в сообщении слова директора по продукту "Яндекс.Дзен" Виталия Григораша.