"Лада Ижевск" увеличила выпуск автомобилей на 60% за шесть месяцев

ИЖЕВСК, 5 августа. /ТАСС/. "Лада Ижевск" - ижевская производственная площадка "Автоваза" - в первом полугодии 2021 года выпустила 68 тыс. автомобилей, что на 60% больше аналогичного периода 2020 года. Об этом в четверг сообщила ТАСС и. о. министра промышленности и торговли региона Ирма Матосова.

"По итогам первого полугодия предприятие демонстрирует рост производства. Предприятием произведено 68 тыс. автомобилей, что на 60% больше, чем за аналогичный период 2020 года", - сообщила собеседница агентства.

Матосова заметила, что за шесть месяцев 2021 года на предприятии отгружено продукции на 5 млрд рублей, что на 28% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Ижевский автозавод выпускает седан Lada Vesta, универсал Lada Vesta SW и их кросс-версии Lada Vesta Cross и Lada Vesta SW Cross. "Автоваз" - крупнейший производитель легковых автомобилей в России, входит в состав альянса Renault-Nissan-Mitsubishi.