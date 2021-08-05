Цены на продовольствие в мире снижаются второй месяц подряд

РИМ, 5 августа. /ТАСС/. Мировые цены на продовольственные сырьевые товары снижаются второй месяц подряд. Как в четверг сообщила Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО), среднее значение индекса продовольственных цен ФАО, который отражает помесячные изменения международных цен на основные виды продовольствия, составило в июле 123,0 пункта, что на 1,2% ниже, чем в июне, но на 31% выше показателя 2020 года.

Отмечается, что падение связано со снижением цен на зерновые, растительные масла, а также на молочные продукты.

Значение индекса цен на зерновые снизилось на 3%, что было вызвано, в частности, падением "мировых цен кукурузу на 6% по сравнению с предыдущим месяцем". При этом, как сообщили в ФАО, цены на пшеницу в июле выросли на 1,8%, достигнув максимального значения с середины 2014 года, а цены на рис "достигли двухлетнего минимума".

Индекс цен на молочные продукты ФАО понизился на 2,8% по сравнению с июнем. Отмечается, что больше всего упали цены на сухое обезжиренное молоко, сливочное масло, сухое цельное молоко и сыр. Индекс цен на растительные масла достиг самого низкого за пять лет значения, снизившись в июле на 1,4% по сравнению с предыдущим месяцем.

Индекс цен на сахар вырос в прошлом месяце на 1,7%, рост продолжается на протяжении четырех месяцев. Мировые цены на мясо незначительно выросли по сравнению с июнем.