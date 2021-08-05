Кабмин в конце августа рассмотрит вопрос взаимодействия операторов газоснабжения

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 августа. /ТАСС/. Документы, регламентирующие отношения между региональными операторами газоснабжения и единым оператором, поступят в правительство РФ в конце августа. Об этом в четверг сообщил журналистам вице-премьер России Александр Новак.

"Достаточно большая работа была проведена в последнее время по изменению не только федерального законодательства, но и нормативно-правовой базы. Подготовлен ряд документов, который, как мы ожидаем, придет в правительство в конце августа. Это изменения, касающиеся функционала, технологии и технологического присоединения, изменения, касающиеся муниципальных образований, отношений между региональными операторами газоснабжения и единым оператором газоснабжения", - сказал Новак.

Вице-премьер в четверг находится с рабочей поездкой в Крыму, где он проводит совещание с участием руководства региона по вопросам газификации. Новак отметил, что участники совещания обсудят вопросы проведенной в регионе инвентаризации количества населенных пунктов и домовладений, которые могут потенциально попасть в программу газификации. "Понятно, что не все заявки будут поданы по разным причинам, тем не менее мы должны понимать срок, в который может быть организовано проведение заявочной кампании и работа с населением на уровне муниципального образования, на уровне газораспределительной организации", - добавил вице-премьер.

В этом году президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию поручил в 2021-2022 годах ускорить газификацию домовладений, которые не подключены к внутрипоселковым газопроводам, и сделать это без привлечения средств населения. Речь идет о догазификации тех населенных пунктов, где на 1 января 2020 года проложены внутригородские и внутрипоселковые газораспределительные сети, а их расстояние от газораспределительной сети до земельного участка потребителей не превышает 200 м, объем потребления газа - не более 7 куб. м газа в час.