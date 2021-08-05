Пашинян обсудил с президентом Ирана режим торговли с ЕАЭС

ЕРЕВАН, 5 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и избранный президент Ирана Эбрахим Раиси обсудили вопросы обеспечения активной деятельности свободной экономической зоны "Мегри" и применение режима свободной торговли Ирана с ЕАЭС. Об этом сообщила в четверг пресс-служба армянского кабмина.

"Лидеры Армении и Ирана обсудили широкий круг вопросов, связанных с укреплением торгово-экономических связей. В частности, обеспечение активной деятельности свободной экономической зоны "Мегри" и возможность применения режима свободной торговли Ирана с ЕАЭС в качестве стимула для развития сотрудничества в этой сфере", - говорится в сообщении по итогам встречи Пашиняна и Раиси, которая состоялась в Тегеране.

В пресс-службе добавили, что одним из важнейших вопросов для Армении и Ирана является развитие региональных коммуникаций, где ключевое значение будет иметь создание транспортной и кабельной ветки, связывающей Персидский залив с Черным морем. Пашинян также приветствовал интерес иранской стороны к проекту строительства автомагистрали Север - Юг, отметив, что правительство Армении готово обсудить участие иранских строительных компаний в международном тендере по участку Сисиан - Мегри.

"Никол Пашинян и Эбрахим Раиси обсудили возможности развития сотрудничества в энергетической сфере. В частности, шаги, предпринятые для начала строительства 3-й высоковольтной линии электропередачи Иран - Армения, продление программы обмена газа на электроэнергию, увеличение объемов обмена после ввода в эксплуатацию третьей высоковольтной линии", - сообщается в релизе правительства Армении.

По информации пресс-службы армянского кабмина, Раиси заявил, что поддержание мира в регионе имеет важное значение и для Ирана, добавив, что в Тегеране считают необходимым решать все вопросы путем диалога.

Временное соглашение, ведущее к образованию зоны свободной торговли (ЗСТ) ЕАЭС с Ираном было подписано 17 мая 2018 года и вступило в силу 27 октября 2019 года. Планируется, что Страны Евразийского экономического союза и Иран проведут первый полноформатный раунд переговоров по заключению соглашения о ЗСТ в сентябре 2021 года. В ЕАЭС входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия, статус государств-наблюдателей имеют Молдавия, Узбекистан и Куба.