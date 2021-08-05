Золотодобытчик Nordgold начал разработку нового месторождения в Гвинее

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Золотодобывающая компания Nordgold начала разработку нового месторождения "Дигуили" в Гвинее. Об этом говорится в сообщении компании.

Отмечается, что на месторождении - сателлите рудника Лефа началась добыча руды. "Ключевой элемент стратегии компании - расширение минерально-сырьевой базы за счет органического роста и покупки активов. Приобретение рудника Лефа в 2010 году в сочетании с реализуемой нами обширной программой геологоразведочных работ полностью соответствует этой стратегии. Месторождение "Дигуили" было найдено нашими геологами, и теперь оно вносит важный вклад в общий объем производства рудника Лефа", - подчеркнул операционный директор Nordgold Лоу Смит, слова которого приводятся в сообщении.

Доказанные и вероятные запасы месторождения "Дигуили", находящегося примерно в 35 км от золотоизвлекательной фабрики Лефы, были значительно увеличены за счет реализации программы геологоразведки: с 78 тыс. унций в конце 2020 года до 138 тыс. унций в 2021 году.

Золотодобывающая компания Nordgold владеет девятью действующими рудниками (четыре находятся в России, три - в Буркина-Фасо, по одному - в Гвинее и Казахстане), ряд объектов находятся на стадии развития. Основные акционеры Nordgold - семья Алексея Мордашова с долей 99,94%.