В СБ заявили, что Запад с помощью климатической повестки активно защищает свои товары

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Страны Запада в последнее время все активнее используют климатическую повестку для защиты своих товаров на международных рынках. Об этом сообщил журналистам в четверг помощник секретаря Совбеза РФ Александр Абелин.

"В последнее время международная климатическая повестка все активнее используется странами Запада для защиты своих товаров на международных рынках. Так, в планах ЕС предусмотрено уже в ближайшее время введение трансграничного углеродного регулирования в качестве одного из механизмов выполнения взятых на себя обязательств по Парижскому соглашению по климату, что несет в себе угрозу национальным интересам Российской Федерации, поскольку ЕС является одним из крупнейших ее торговых партнеров. Введение аналогичных мер также рассматривается властями США", - сказал Абелин.

По его словам, в связи с этими обстоятельствами необходимо учитывать изменения климата как один из ключевых долговременных факторов, влияющих на безопасность РФ. Проблема изменения климата, считает помощник секретаря Совбеза, входит в число приоритетных направлений обеспечения национальной безопасности.

"В среднесрочной перспективе особое внимание будет уделяться вопросам адаптации населения и экономики к изменениям климатических условий, переходу к так называемой экономике замкнутого цикла, создания отрасли по утилизации углеродных выбросов, а также эффективного осуществления их контроля и мониторинга", - добавил Абелин.

Экологическая повестка и экономика

Помощник секретаря Совбеза отметил, что необходимость участия всех стран мира в решении проблем экологии привела к тому, что в среднесрочном периоде экологическая повестка становится одной из важнейших в международных отношениях, оказывает влияние на экономические и социальные аспекты устойчивого развития и в целом входит в число основных проблем человечества в XXI веке.

"Для участия в решении указанной проблемы Российская Федерация в 2019 году вошла в число полноправных участников Парижского соглашения по климату. При этом вопросы обеспечения национальных интересов Российской Федерации при вступлении и выполнении обязательств, предусмотренных Парижским соглашением по климату, находятся в зоне особого внимания Совета безопасности Российской Федерации. Они неоднократно рассматривались на его совещаниях, по результатам которых президентом Российской Федерации Владимиром Путиным давались необходимые поручения правительству <...> и отдельным ведомствам", - напомнил Абелин.

Он пояснил, что, в частности, была инициирована работа по разработке Стратегии социально-экономического развития РФ с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года. Документ предусматривает комплексное решение задачи по достижению сокращения выбросов парниковых газов в России на 30% по сравнению с 1990 годом при соблюдении условий устойчивого социально-экономического развития страны, повышения конкурентоспособности российских компаний и их инвестиционной активности.