Российский завод авиашин попросил Минпромторг создать испытательный стенд

БАРНАУЛ, 5 августа. /ТАСС/. Единственный российский завод по производству авиашин, ООО "Нортек", который находится в Алтайском крае, попросил поддержки Минпромторга РФ в создании Центра компетенций со стендом для испытаний изделий. В настоящее время такого стенда в стране нет, а на его организацию необходимо порядка 700 млн рублей, сообщил в четверг гендиректор предприятия Владимир Яковлев на стратегической сессии, посвященной состоянию химической промышленности.

"С 2013 года на площадке нашего завода работает производство авиационных шин. <…> В России был утерян стенд по испытаниям таких шин. Ранее такой стенд существовал в Омске, в настоящее время его не существует. Данные виды испытаний на сегодняшний день могут проводить только Китай и Индия. Мы выходим с инициативой создания центра компетенций на базе нашего предприятия. <…> Стоимость стенда - порядка 700 млн рублей", - сказал Яковлев, обращаясь к министру промышленности региона Вячеславу Химочке и участвующему в сессии директору департамента химико-технологического комплекса и биоинженерных технологий Минпромторга Александру Орлову.

Яковлев пояснил, что собственные средства в проект завод вложить не может, так как при текущем состоянии рынка авиационной техники срок его окупаемости будет слишком большим.

В свою очередь Химочка уточнил, что создание центра компетенций позволит предприятию совершить рывок в развитии производства. По словам министра промышленности региона, местные власти обратятся в Минпромторг для того, чтобы посмотреть, в рамках каких программ заводу возможно оказать поддержку в создании такого учреждения. Сотрудники предприятия уже подготовили инвестпроект по строительству такого центра.

Компания "Нортек", базирующаяся в Алтайском крае, занимается производством автомобильных шин и авиашин. Ежегодно "Нортэк" выпускает продукцию на сумму около 15 млрд рублей. Компания осуществляет поставки по всей России и в 36 стран мира. Производственная линейка включает в себя шины для грузовых автомобилей, сельскохозяйственной и промышленной техники, а также квадроциклов и легких грузовиков. В сутки предприятие производит порядка 250 тонн готовой продукции.