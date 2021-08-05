ВШЭ назвала самые популярные профессии креативной экономики

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Около 5 млн человек вовлечены в креативную экономику России, среди них лидируют специалисты по рекламе и маркетингу (20%) и разработчики программного обеспечения (15%). Такие результаты содержатся в первом научном дайджесте "Развитие креативных индустрий в России: ключевые индикаторы", опубликованном в четверг Институтом статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ.

Креативные индустрии - секторы экономики, значимая часть добавленной стоимости которых формируется за счет творческой деятельности и управления правами на интеллектуальную собственность. К ним относят архитектуру, дизайн, моду, изобразительное и исполнительское искусство, музыку, кино и анимацию, видеоигры, телерадиовещание, рекламу и др.

"В креативную экономику России вовлечены почти 5 млн человек или 6,8% всех занятых в стране. <...> Порядка 70% всех занятых в творческих профессиях приходится на долю десяти наиболее массовых. Среди них - специалисты по рекламе и маркетингу (20%), разработчики программного обеспечения (15%), швеи, вышивальщицы и рабочие родственных занятий (11%)", - говорится в дайджесте.

Как отмечают исследователи, в последние годы креативные индустрии как перспективный сегмент экономики привлекают внимание политиков, экспертов, ученых. Этот сектор демонстрирует более высокий рост по сравнению с другими отраслями: он генерирует порядка 3% мирового ВВП и обеспечивает работой 1% экономически активного населения планеты. Развитие креативных индустрий, как отмечается в дайджесте, несет множественные позитивные эффекты для экономики и общества.

Для измерения масштабов креативной занятости в своей работе исследователи опирались на два частично пересекающихся показателя: 2,7 млн работающих в креативных индустриях (из которых не все заняты творческим трудом, например водители на киностудии, и 3,5 млн занятых в креативных профессиях, в том числе в традиционных отраслях, например дизайнеры в автоконцернах.

Оказалось, что креативная занятость в России сконцентрирована в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области. В столице доля креативных работников в общей численности занятых (13,6%) практически вдвое превосходит среднее значение по стране. В целом в России, как и за рубежом, занятые в креативной экономике чаще, чем работники других профессий, являются жителями городов и поселков городского типа, где рынок более конкурентный, а платежеспособный спрос выше.

Финансы креативной индустрии

Валовая добавленная стоимость креативных индустрий в России, как отмечают в ВШЭ, достигает почти 2,4 трлн руб. ($104,6 млрд по паритету покупательной способности - ППС) или 2,4% ВВП. Лидирующие направления здесь - IT и видеоигры, реклама, мода, телерадиовещание и музыка.

Этот показатель России близок к среднемировому (3%), но ниже, чем в странах-лидерах: Италии (6,1%), Великобритании (5,8%), Австралии (5,7%). По объему валовой добавленной стоимости креативных индустрий Китай и США заметно обгоняют другие страны с показателями $988 и $921,6 млрд по ППС соответственно.

Внешняя торговля России креативными товарами и услугами характеризуется отрицательным торговым балансом. В 2019 году в торговле креативными услугами дефицит составил $3 млрд, товарами - $4 млрд. Россия экспортирует преимущественно книги и газетную бумагу, а также предметы интерьера (мебель, обои и прочее). В импорте преобладают мебель и игрушки.

"Оставаясь нетто-экспортером услуг в области маркетинга и рекламы, а также научных исследований и разработок, Россия во многом зависит от импорта архитектурных, инженерных и технических услуг, что делает инновационные процессы в стране уязвимыми для внешних шоков", - отмечают авторы исследования.

О проекте

Исследование проведено в рамках проекта "Формирование методологических основ измерения социально-экономических характеристик креативных индустрий и креативного класса". Его результаты представлены в первом выпуске научного дайджеста, который запустил Научный центр мирового уровня (НЦМУ) "Центр междисциплинарных исследований человеческого потенциала".

НЦМУ создан в рамках национального проекта "Наука" и объединяет в формате консорциума исследовательские коллективы НИУ ВШЭ, Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС), МГИМО и Института этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая РАН. Создание Центра стало самой масштабной в России инициативой в области социальных и гуманитарных наук за последние десятилетия. Центр реализует 75 научных проектов.