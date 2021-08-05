Под Новосибирском к 2024 году планируют построить эко-парк

НОВОСИБИРСК, 5 августа. /ТАСС/. Сельский эко-парк "Хомутина", рассчитанный на 400 тыс. посещений в год, планируют построить в Маслянинском районе Новосибирской области к 2024 году. В парке туристы смогут сплавляться по реке, заниматься экстремальными видами спорта и поближе познакомиться с сельским бытом в усадьбе с пасекой, сообщила в четверг в пресс-центре ТАСС директор центра развития туризма Маслянинского района Елена Воротникова.

"У нас строится сельский эко-парк "Хомутина", который будет новой точкой притяжения Маслянинского района, где будет все для современного комфортного отдыха туристов. Там уже работает точка сплавов по реке, там будут глэмпинги (вид палаточного туристического лагеря - прим. ТАСС), зиплайны (снаряжение для скоростного спуска по наклонной веревке или тросу), там же будет инфраструктура для занятий спортом, проведения фестивалей. <…> По нашей задумке, к 2024 году он будет готов", - сказала Воротникова.

Она пояснила, что проект получил поддержку Министерства сельского хозяйства РФ и областного правительства. Эко-парк будет строиться в рамках государственно-частного партнерства. По словам Воротниковой, его возведение оценивается в несколько десятков млн рублей. "На территории парка протекает река. На одном из берегов возвышенность напоминает алтайские ландшафты. Там можно организовывать и конные маршруты. На правом берегу равнинная местность, которая подходит для того, что проводить там капитальное строительство", - пояснила директор центра развития туризма, добавив, что на работе в парке будут постоянно задействованы сельские жители.

На близлежащей территории, где находится пасека, планируется развивать агротуризм. Там разместится усадьба для проживания туристов и контактный зоопарк, где они смогут ухаживать за животными. Эко-парк сможет принимать 400 тыс. туристов в год. "В двух словах - это мини-Алтай, но доехать до них - это два часа, а на Алтай ехать - шесть часов. Что касается природы, это все один к одному", - резюмировал председатель комитета Новосибирской ассоциации туристских организаций по внутреннему туризму Виктор Данн.

В 2021 году власти Новосибирской области планируют увеличить сократившийся в период пандемии турпоток в два раза - с 538 тыс. до 1,1 млн человек. Это позволит региону вернуться к показателям 2019 года. До 2020 года поток иностранных туристов в области ежегодно рос на 20-50%, за четыре года показатель вырос более чем в два раза.