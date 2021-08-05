Минстрой сообщил, что подрядчики смогут получить компенсации по госзаказу до конца года

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Российские подрядчики смогут получить компенсации за удорожание строительных материалов по госконтрактам, заключенным до 1 июля 2021 года. Такая мера поддержки будет действовать до конца года, сообщила в четверг директор департамента ценообразования и ресурсного обеспечения строительства Минстроя России Ирина Тютьмина на вебинаре "Актуальные вопросы закупок в строительстве".

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщал, что правительство РФ подготовило механизм компенсации роста цен на строительные материалы для госзаказа, принятие постановления ожидается в начале августа. Первый замглавы Минстроя РФ Александр Ломакин ориентировочно оценил объем средств, необходимый для выдачи компенсаций, в 100 млрд рублей, но добавил, что сумма еще будет уточняться.

"Контракты, которые заключены до 1 июля текущего года, подлежат такой компенсации в случае, если рост стоимости стройматериалов все-таки повлиял на удорожание таких контрактов. <…> Срок действия постановления будет ограничен, это только до конца 2021 года", - сказала Тютьмина.

Она уточнила, что документ даст подрядчикам возможность "изменять цену контракта в пределах выделенных лимитов, а также рассчитывать на дополнительные средства сверх доведенных лимитов". По словам представителя Минстроя, проект постановления распространяется пока на не выполненные работы по госзаказу.

Как отметила Тютьмина, изменение стоимости контракта должно быть подтверждено в соответствии с разработанной Минстроем методикой. Причем по контрактам стоимостью свыше 100 млн рублей дополнительно необходимо будет пройти государственную экспертизу проектной документации для определения достоверности сметной стоимости. Однако порядок госэкспертизы в данном случае будет облегчен.

"То есть все оптимизируется для того, чтобы после принятия проставления <…> до конца года успеть тем заказчикам, которые в этом заинтересованы, пересчитать, заявиться в экспертизу и заключить дополнительное соглашение на дополнительные денежные средства, как в рамках лимитов, так и при превышении лимитов, в случае если такое решение будет принято правительством России", - подчеркнула Тютьмина. Она также добавила, что регионам будет дана рекомендация принять собственные нормативные акты по аналогии с указанным проектом постановления правительства.

В конце 2020 года в России начали резко расти цены на металл, позже подорожали и другие строительные материалы. По данным Росстата, в целом цены на стройматериалы выросли на 4,99% в мае 2021 года по сравнению с апрелем и на 16,44% по сравнению с маем 2020 года. В то же время с начала года рост цен достиг 12,07%.