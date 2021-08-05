Минстрой сообщил о стабилизации цен на стройматериалы

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Стоимость строительных материалов в России стабилизируется, резких скачков цен уже не происходит, сообщила в четверг директор департамента ценообразования и ресурсного обеспечения строительства Минстроя России Ирина Тютьмина на вебинаре "Актуальные вопросы закупок в строительстве".

"Рост цен на сегодняшний день, по тем данным, которые мы мониторим, все-таки так или иначе стабилизируется, то есть таких резких скачков в большую или меньшую сторону в настоящее время не происходит", - сказала Тютьмина.

Она пояснила, что мониторинг цен проводит Главгосэкспертиза, а результаты направляются в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России и Минпромторг для принятия превентивных мер по ценам на те или иные строительные материалы.

В конце 2020 года в России начали резко расти цены на металл, позже подорожали и другие строительные материалы. По данным Росстата, в целом цены на стройматериалы выросли на 4,99% в мае 2021 года по сравнению с апрелем и на 16,44% по сравнению с маем 2020 года. В то же время с начала года рост цен достиг 12,07%.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин сообщал, что правительство РФ подготовило механизм компенсации роста цен на строительные материалы для госзаказа, принятие постановление ожидается в начале августа. Первый замглавы Минстроя РФ Александр Ломакин ориентировочно оценил объем средств, необходимый для выдачи компенсаций, в 100 млрд рублей, но добавил, что сумма еще будет уточняться.