{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Минстрой сообщил о стабилизации цен на стройматериалы

Рост цен "так или иначе стабилизируется", добавили в ведомстве
© Юрий Смитюк/ТАСС

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Стоимость строительных материалов в России стабилизируется, резких скачков цен уже не происходит, сообщила в четверг директор департамента ценообразования и ресурсного обеспечения строительства Минстроя России Ирина Тютьмина на вебинаре "Актуальные вопросы закупок в строительстве".

"Рост цен на сегодняшний день, по тем данным, которые мы мониторим, все-таки так или иначе стабилизируется, то есть таких резких скачков в большую или меньшую сторону в настоящее время не происходит", - сказала Тютьмина.

Она пояснила, что мониторинг цен проводит Главгосэкспертиза, а результаты направляются в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России и Минпромторг для принятия превентивных мер по ценам на те или иные строительные материалы.

В конце 2020 года в России начали резко расти цены на металл, позже подорожали и другие строительные материалы. По данным Росстата, в целом цены на стройматериалы выросли на 4,99% в мае 2021 года по сравнению с апрелем и на 16,44% по сравнению с маем 2020 года. В то же время с начала года рост цен достиг 12,07%.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин сообщал, что правительство РФ подготовило механизм компенсации роста цен на строительные материалы для госзаказа, принятие постановление ожидается в начале августа. Первый замглавы Минстроя РФ Александр Ломакин ориентировочно оценил объем средств, необходимый для выдачи компенсаций, в 100 млрд рублей, но добавил, что сумма еще будет уточняться.

Теги
Россия
"Единая Россия" готовит законопроект о включении службы в армии в трудовой стаж
Законопроект может быть рассмотрен до выборов в Госдуму, уточнил депутат Андрей Исаев
Читать полностью