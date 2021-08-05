Карину Таукенову назначили замглавы ФАС

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил начальника управления общественных связей Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Карину Таукенову заместителем главы ведомства. Такое распоряжение от 2 августа опубликовано на официальном портале правовой информации.

"Назначить Таукенову Карину Маратовну заместителем руководителя Федеральной антимонопольной службы", - говорится в документе.

Согласно данным на сайте службы, Таукенова возглавила управление общественных связей ФАС в январе 2021 года, а до этого работала заместителем генерального директора ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга", начальником отдела связей с общественностью Петербургской сбытовой компании, а также в сферах PR и СМИ.