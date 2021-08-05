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Банк Англии сохранил базовую процентную ставку на уровне 0,1%

Лимит средств на покупку активов был сохранен на уровне £895 млрд

ТАСС, 5 августа.  Банк Англии сохранил базовую процентную ставку на уровне 0,1% годовых. Лимит средств на покупку активов был сохранен на уровне £895 млрд, сообщается на сайте регулятора.

"На заседании, завершившемся 4 августа 2021 года, комитет постановил, что существующая позиция по денежно-кредитной политике остается надлежащей, и единогласно проголосовал за сохранение банковской ставки на уровне 0,1%", - говорится в сообщении.

Комитет также выступил за сохранение объема покупок активов, финансируемых за счет эмиссии Центрального банка, на уровне £20 млрд и продолжение программы покупки государственных облигаций Великобритании в размере £875 млрд. Таким образом, общий целевой показатель объема покупки активов составит £895 млрд.

Следующее заседание комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии состоится 23 сентября 2021 года.

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