Горелкин считает, что замедлять работу Facebook и YouTube пока не нужно

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Блокировка или замедление работы в России соцсети Facebook и видеохостинга YouTube пока не требуются, но в отношении них могут применяться крупные штрафы и меры по ограничению рекламы. Об этом в четверг заявил ТАСС член комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин, комментируя антирейтинг интернет-платформ, нарушающих законодательство в части распространения деструктивного контента, который возглавили Facebook и YouTube.

"Вообще это, конечно, вопрос к регулятору. Но с учетом того, что все участники антирейтинга демонстрируют положительную динамику, скорость удаления противоправного контента растет, в том числе у Facebook, я считаю, что замедление трафика пока ни к кому применено не будет, но большие штрафы, безусловно, да", - сказал Горелкин.

По его словам, Twitter, возглавивший первый антирейтинг, проделал большую работу по удалению противоправного контента, чтобы "уйти с первого места". Он пояснил, что замедление трафика сервиса микроблогов было вызвано полным игнорированием требований Роскомнадзора. "У Facebook есть позитивная динамика сотрудничества с регулятором. Все равно с Facebook идет диалог, Twitter вообще же на диалог не шел, просто игнорировал и не отвечал вообще", - указал парламентарий.

Депутат заверил, что радикальные меры в виде блокировки и замедления не будут применяться к интернет-платформам, которые идут на диалог. При этом в отношении ресурсов-нарушителей, включая Facebook и YouTube, возможны крупные штрафы и ограничения на размещение рекламы. "Тренд на рост штрафов будет расти. Я уверен, что штрафы продолжат повышаться. Самое эффективное - это воздействовать на их кошелек, на их доходы в российском сегменте. А как воздействовать? Ограничение рекламы, например. Прекрасная мера. Большие штрафы тоже", - уверен Горелкин.

Кроме того, член комитета по информполитике выступил за введение механизма штрафов от мирового оборота для платформ-нарушителей. "Этот механизм тоже нам представляется интересным", - добавил Горелкин.

Глава комитета Александр Хинштейн в свою очередь сообщил ТАСС, что не знает о планах по замедлению работы в России Facebook и YouTube. "Хотя это выглядело бы логично", - считает Хинштейн.

Об исследовании

Ранее инициативная группа членов Общественной палаты РФ, Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, а также Лига безопасного интернета представила рейтинг интернет-платформ, нарушающих законодательство в части распространения деструктивного контента.

Исследование было проведено в связи с вступившим в силу 1 февраля законом о саморегулировании социальных сетей, согласно которому они должны самостоятельно выявлять и блокировать запрещенный контент. Первое место в антирейтинге соцсетей занял Facebook, вторую позицию - YouTube, а третьим стал Twitter. Далее расположились Instagram, "ВКонтакте", TikTok и "Одноклассники". В частности, авторы исследования насчитали в Facebook 15 актов цензуры в отношении российских СМИ и компаний (YouTube - 28, Twitter - 11), 112 материалов о незаконном обороте наркотиков (YouTube - 52, Twitter - 12), 1900 материалов с информацией, признанной судами запрещенной и экстремистской (YouTube - 4420, Twitter - 100), 68 случаев оскорбления госсимволов (YouTube - 8, Twitter - 25), 124 фейка (YouTube - 81, Twitter - 12), 87 призывов к суициду (YouTube - 35, Twitter - 32).