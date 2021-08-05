"Норникель" разработал цифровую платформу для мониторинга состояния аварийных резервуаров

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. "Норникель" завершил пилотный проект разработки цифровой платформы для мониторинга состояния 11 аварийных резервуаров с топливом, говорится в презентации компании.

"Завершен пилотный проект: разработана цифровая платформа для мониторинга 11 аварийных топливных резервуаров, все из которых оснащены датчиками наклона, цепями терморезисторов, датчиками влажности и уровня грунтовых вод", - сказано в презентации.

В 2021 году компания также планирует установить 750 датчиков, собирающих данные в режиме реального времени, в основаниях 54 хранилищ топлива и 113 зданий и сооружений в Норильске.

Кроме того, "Норникель" пробурит более 375 скважин для установки более 470 термодатчиков для контроля температуры в грунтовых основаниях фундаментов зданий.

О компании

"Норникель" - крупнейший в мире производитель никеля и палладия, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия. Компания также производит золото, серебро, иридий, селен, рутений и теллур.

Производственные подразделения группы компаний "Норильский никель" расположены в России в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае, а также в Финляндии и ЮАР.