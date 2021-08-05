"Русатом Оверсиз" получил лицензию Ростехнадзора на сооружение АЭС в Якутии

МОСКВА, 5 августа /ТАСС/. "Русатом Оверсиз" (входит в Росатом) получил лицензию Ростехнадзора на сооружение атомной станции, говорится в сообщении пресс-службы компании.

Лицензия выдана на сооружение ядерных установок АЭС в рамках реализации проекта сооружения наземной АСММ с реакторной установкой РИТМ-200Н в поселке Усть-Куйга Усть-Янского района Республики Саха (Якутия).

"Мы достигли очередной вехи в проекте сооружения АСММ в Якутии - получили соответствующую лицензию от Ростехнадзора. Это важный шаг на пути успешной реализации проекта, окончание которого запланировано на 2028 год", - приводятся в сообщении слова вице-президента "Русатом Оверсиз" Олега Сиразетдинова.

Наземная АСММ с реакторной установкой РИТМ-200Н будет построена в поселке Усть-Куйга Усть-Янского района. Старт работ запланирован на 2024 год. В основе проекта - референтный реактор РИТМ-200, созданный для атомных ледоколов.

На данный момент завершена большая часть изыскательских работ на площадке сооружения станции, разработаны предварительный вариант материалов оценки воздействия на окружающую среду материалы обоснования лицензии.