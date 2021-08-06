Кабмин обсудит ожидаемый период выплаты накопительной пенсии на 2022 год

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Правительство РФ на заседании в пятницу обсудит проект закона об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии на 2022 год. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Ожидаемый период выплаты - специальный показатель, на который делится общая сумма пенсионных накоплений гражданина для определения размера накопительной пенсии. Продолжительность этого периода определяется на основании статистических данных о количестве мужчин и женщин в возрасте 60 и 55 лет соответственно и их ожидаемой продолжительности жизни.

Согласно закону, который президент РФ Владимир Путин подписал в конце прошлого года, на 2021 год ожидаемый период выплаты накопительной пенсии составил 264 месяца (22 года), в 2020 году этот период составлял 258 месяцев. На 2022 год, согласно законопроекту, опубликованному в апреле на портале проектов нормативно-правовых актов, ожидаемый период выплаты накопительной пенсии продолжительностью 264 месяца предлагается сохранить.

Субсидии на оплату ЖКХ

В повестку заседания также вошел вопрос о внесении изменений в распределение межбюджетных средств регионам РФ и городу Байконур на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан. Речь пойдет о средствах на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов.

"Проектом распоряжения предусматривается обеспечение бесперебойного предоставления мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг, оказываемых в соответствии с законодательными актами Российской Федерации гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в р. Течу, ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, а также отдельным категориям граждан из числа ветеранов и инвалидов", - пояснила пресс-служба кабмина.

Прочие вопросы

Кабмин также рассмотрит вопрос о наделении Минэнерго РФ правом утверждать критерии отнесения объектов производства, хранения и использования сжиженного природного газа к малотоннажным объектам. Согласно закону "О газоснабжении в Российской Федерации", в настоящее время этим правом обладает непосредственно правительство РФ.

Кроме того, на заседании планируется обсудить перераспределение межбюджетных средств, предоставляемых регионам в 2021 году на развитие и обеспечение безопасности дорожной сети.