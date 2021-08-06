Платежи экспортеров РФ по "углеродному налогу" ЕС могут составить до $6,4 млрд к 2030 году

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Платежи российских экспортеров по "углеродному налогу" ЕС могут составить до $6,4 млрд к 2030 году, а в 2026 году будут на уровне $1,8-3,4 млрд, говорится в исследовании консалтинговой компании BCG, которое имеется в распоряжении ТАСС. При этом в случае расширения регулирования на нефтехимию и нефтепереработку потери российских компаний могут вырасти почти вдвое.

Согласно расчетам BCG, российские металлурги и производители электроэнергии, удобрений и цемента заплатят по трансграничному углеродному регулированию (ТУР) в 2026 году $1,8-3,4 млрд, в 2027 году - $2,2-4 млрд, в 2028 году - $2,6-4,8 млрд, в 2029 году - $3-5,6 млрд, в 2030 году - $3,5-6,4 млрд.

Самый большой размер выплат придется на сталелитейную отрасль - около 55% платежей по ТУР, но ввиду высокой стоимости стали, относительная "ставка" для сталелитейной отрасли окажется не столь высокой, как для производителей удобрений и электроэнергии.

"При этом перечень отраслей, подпадающих под действие CBAM, еще не конечный. Продукты нефтепереработки и нефтехимии пока не вошли в список CBAM, но могут появиться ближе к моменту внедрения, при уточнении бенчмарков по углеродоемкости. В случае включения нефтепереработки и нефтехимии в механизм регулирования CBAM, по нашим оценкам, российские экспортеры будут платить в общей сложности около $5,5-11,7 млрд к 2030 году (зависит от итоговой оценки углеродоемкости продукта)", - отмечает управляющий директор и партнер BCG Антон Косач, слова которого приводятся в исследовании.

Попадание нефтехимии и нефтепереработки под регулирование ЕС может дополнительно увеличить платежи российских экспортеров на $1,1-3 млрд в 2026 году, $1,4-3,6 млрд в 2027 году, $1,6-4,1 млрд в 2028 году, $1,8-4,7 млрд в 2029 году.

Структура российского экспорта может существенно измениться в связи с ускорением энергоперехода в ЕС и падением спроса на отдельные товарные категории с высоким углеродным следом, сказано в исследовании.

Для России перспективным представляется разработка и внедрение государственного механизма регулирования углеродоемких отраслей, при котором производители будут платить сумму аналогичную выплатам по ТУР в виде углеродного сбора или сертификатов на эмиссию парниковых газов, то "углеродный налог" будет уменьшен на эту сумму, отмечает BCG.

Об "углеродном налоге" ЕС

Еврокомиссия (ЕК) предложила обширный план действий для полной ликвидации углеродных выбросов в ЕС к 2050 году, что потребует полной перестройки экономики Евросоюза. В частности, Еврокомиссия предложила ввести "климатические" таможенные пошлины на импорт в ЕС железа и стали (в том числе труб и рельсов из них), алюминия, цемента, удобрений и электроэнергии.

Согласно плану ЕК, с 2023 году по 2025 году будет действовать переходный период, в ходе которого импортеры должны будут ежеквартально сообщать о фактических выбросах, связанных с ввозимыми в ЕС товарами, и любых платежах за углеродные выбросы за рубежом. Платить таможенные пошлины компании начнут только с 2026 году, когда механизм трансграничного углеродного регулирования окончательно вступит в силу. Для этого импортеры будут покупать соответствующие углеродные сертификаты.

В Минэкономразвития РФ оценили влияние разработанных ЕК мер по трансграничному углеродному регулированию на поставки металлопродукции, цемента и электроэнергии из России в ЕС в $7,6 млрд.