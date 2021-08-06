Американский телеканал заявил, что хакеры из России выложили данные 1 млн кредитных карт

НЬЮ-ЙОРК, 6 августа. /ТАСС/. Американский телеканал CNBC выступил в четверг с утверждением, согласно которому группировка хакеров из России All World Cards выложила в открытый доступ данные миллиона кредитных карт граждан США и других стран.

Он ссылается на аналитиков компании Q6, работающей в сфере кибербезопасности. Ее специалисты якобы отыскали на некоем форуме в закрытом для большинства людей и используемом преступными группировками сегменте интернета darkweb сообщение All World Cards, в котором говорится об открытии частичного доступа к хакерской базе. Каких-либо иных доказательств этой информации телеканал не приводит, равно как и подтверждений того, что упомянутая группировка является российской.

Прокомментировавший на своих страницах в социальных сетях данную публикацию корреспондент телеканала Эмон Джаверс предупредил, что "банки скоро почувствуют последствия". Он также отметил, что All World Cards была создана недавно. Материал CNBC посвящен тому, как действовать американцам, если они обнаружат несанкционированное списание средств со счета. Телеканал предполагает, что сведения более чем о миллионе кредитных карт выложены хакерами, чтобы завлечь потенциальных покупателей остальной части имеющейся у них базы.

У компании Q6, на которую ссылается CNBC, нет регулярного присутствия в соцсетях, ее аккаунты не подтверждены.

Киберугроза для США

Тема угроз в киберпространстве приобрела в последние месяцы в США особую актуальность. В начале мая злоумышленники из группировки DarkSide взломали системы американской трубопроводной компании Colonial Pipeline. По утверждению спецслужб США, DarkSide может базироваться на территории РФ или Восточной Европы. 31 мая последовала атака на сети американского подразделения мясоперерабатывающей фирмы JBS. По сообщению пресс-службы Белого дома, компания считает, что за нападением стоит преступная организация REvil, находящаяся, вероятно, в России. Ей же СМИ приписывают и атаку, совершенную на сети фирмы - производителя программного обеспечения Kaseya.

Президент РФ Владимир Путин 4 июня назвал смешными и нелепыми обвинения в адрес Москвы в кибератаках на американские компании. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков заверил, что Москва оперативно рассмотрит обращения Вашингтона в связи с хакерской атакой на предприятие JBS, если такие поступят. Он подчеркнул, что Россия не обладает данными об организаторах кибернападений на эту компанию. Песков также отметил, что американская сторона не направляла Кремлю каких-либо запросов и в связи с атакой на Kaseya.