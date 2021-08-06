Власти Сочи разработали паспорта 76 микрорайонов для их дальнейшего развития

СОЧИ, 6 августа. /ТАСС/. Власти Сочи завершили разработку паспортов 76 территориальных общественных самоуправлений (ТОС), по которым в будущем будут развиваться эти микрорайоны. Об этом в пятницу в Telegram-канале сообщил глава Сочи Алексей Копайгородский.

"Мы завершили разработку паспортов социально-экономического развития для территориальных общественных самоуправлений города. Пилотный проект был создан для систематизации работы общественников и улучшения взаимодействия с органами власти. <…> Документ содержит данные о территориях, перечень предложений и поручений граждан, в нем объединены городские инвестиционные и производственные программы ресурсоснабжающих организаций", - написал мэр. Всего в Сочи насчитывается 76 ТОС.

Вопросам и задачам, которые содержатся в паспортах, будут уделять первоочередное внимание в рамках выполнения наказов избирателей. В их число входит благоустройство территорий, ремонт дорог, детских и спортивных площадок, озеленение.

"После создания технического документа у нас появился действенный механизм обратной связи с жителями. Городские власти, имея структурированную информацию по конкретным объектам, будут формировать эффективные и актуальные программы развития Сочи", - добавил глава города.