Центробанк купил на внутреннем рынке валюту на 13,5 млрд рублей

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Банк России купил на внутреннем рынке валюту с расчетами 5 августа на сумму 13,5 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора.

Объем валюты, купленной ЦБ с расчетами 4 августа, также составлял 13,4 млрд рублей.

Минфин РФ с 15 января вернулся к покупкам валюты по бюджетному правилу. За этот период объем покупки валюты на внутреннем рынке достиг 1 трлн 107,9 млрд рублей.

Ранее регулятор проводил упреждающие продажи валюты в рамках реализации механизма бюджетного правила для повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков в условиях значительных изменений на мировом рынке нефти. За этот период объем продажи валюты на внутреннем рынке достиг 1 трлн 685,8 млрд рублей.

Такие операции планировалось осуществлять до момента начала регулярных продаж иностранной валюты из средств Фонда национального благосостояния.