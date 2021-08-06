ВТБ рассматривает покупку частной сети клиник в России

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Группа ВТБ рассматривает возможность приобретения частной сети клиник в России, сообщил глава ВТБ Андрей Костин в интервью изданию Handelsblatt.

"Мы также, например, рассматриваем возможность приобретения частной сети клиник. Они сыграли очень важную роль в борьбе с коронавирусом в России, но развиваются не только благодаря ковиду", - сказал он, отвечая на вопрос, планирует ли ВТБ стать участником фармацевтического рынка на волне коронавируса.

Костин также отметил, что российское правительство не оказывало влияния на планы инвестирования ВТБ в "Биннофарм".

"У нас есть правление, которое определяет сферы инвестирования. Мы коммерческая компания. Наши решения основаны исключительно на рыночных принципах. Чуть менее 40% наших акций торгуется на фондовых биржах, и большинство из них принадлежит частным инвесторам. Мы никогда не получали никаких приказов от правительства о том, что нам делать. Так же обстоят дела и в Сбербанке, и в других госбанках", - уточнил глава ВТБ.

В июне стало известно, что АФК "Система" продала структуре "ВТБ Капитала" 11,2% головной компании "Биннофарм групп" за 7 млрд руб. В результате сделки эффективная доля АФК "Система" в "Биннофарм групп" совместно с финансовым партнером (банком ВТБ) составила 75,3%; консорциума инвесторов в составе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), Российско-китайского инвестиционного фонда, созданного РФПИ и China Investment Corporation, а также крупнейших ближневосточных фондов - 12,5%; "ВТБ Капитал" в лице Nevsky Property Investments Limited - 11,2%. Оставшийся 1% акций "Биннофарм групп" принадлежит миноритарному акционеру - физическому лицу.

"Биннофарм групп" - российский фармацевтический холдинг полного цикла, объединяющий пять производственных площадок, расположенных в разных регионах России. Компании холдинга производят широкий спектр лекарственных препаратов различных терапевтических групп и имеют суммарно самый большой портфель препаратов среди российских производителей, включающий более 450 регистрационных удостоверений, в том числе вакцину для профилактики коронавирусной инфекции "Спутник V".