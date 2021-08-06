Пошлина на экспорт пшеницы из РФ с 11 по 17 августа снизится до $31 за тонну

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Пошлина на экспорт пшеницы из РФ с 11 по 17 августа 2021 года включительно составит $31 за тонну против $31,4 неделей ранее. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза.

Пошлина на экспорт ячменя снизится с $38,5 до $27 за тонну, кукурузы - не изменится и останется на уровне $49,6 за тонну.

Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана исходя из индикативной цены в размере $244,4 за тонну, на ячмень - при цене в $223,7 за тонну, на кукурузу - $255,9 за тонну. Ставки применяются с третьего рабочего дня после дня их размещения и действуют до начала применения очередных ставок пошлин.

1 апреля 2021 года Минсельхоз РФ начал тестировать механизм расчета "плавающей" пошлины на экспорт зерновых, которая вступила в силу 2 июня 2021 года. С 5 февраля участники рынка передают данные о заключаемых контрактах Мосбирже для формирования расчета индикативной цены. На основе этой информации Минсельхоз определяет размер пошлины сроком на одну неделю. Рассчитанные пошлины еженедельно публикуются на сайте министерства.