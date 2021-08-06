Токаев предложил странам Центральной Азии создать единую сеть транспортировки товаров

НУР-СУЛТАН, 6 августа. /ТАСС/. Казахстан предлагает центральноазиатским странам объединить усилия для создания единой товаропроводящей сети, которая будет интегрирована в региональные транспортные маршруты. Об этом заявил в пятницу президент страны Касым-Жомарт Токаев, выступая на проходящей в Туркмении консультативной встрече глав государств Центральной Азии.

"Следует активизировать работу по увеличению торговли между нашими странами, улучшению ее структуры, расширению номенклатуры поставляемых товаров. Казахстан может нарастить экспортные поставки в центральноазиатские страны до $1 млрд. Уверен, подобные резервы имеются и у других государств региона. Мы предлагаем объединить усилия для создания единой товаропроводящей сети, интегрированной в транспортные коридоры Центральной Азии", - цитирует Токаева его пресс-служба.

По мнению главы государства, эта новая инфраструктура, состоящая из оптово-распределительных и агрологистических центров, позволит осуществлять скоординированные поставки товаров на рынки Евразийского экономического союза, СНГ и третьих стран. "Она также позволит насытить собственные рынки сельхозпродукцией в период межсезонья", - пояснил президент Казахстана.

Он также рассказал, что товарооборот Казахстана со странами Центральной Азии за последние пять лет увеличился в 1,5 раза, составив $4,6 млрд. "Как показывает практика, системный диалог и скоординированные действия - это наиболее эффективный и, по сути, безальтернативный механизм решения общих проблем", - отметил Токаев.

Кроме того, президент полагает, что для Центральной Азии одними из узловых вопросов являются обеспеченность водными ресурсами, сохранение био- и экосистем региона. "Уже сейчас мы испытываем последствия глобального потепления климата в виде маловодья и засушливой погоды. Это особенно ощущается в бассейне Сырдарьи. Только за последние два года в вегетационный период объемы поступления воды в Шардаринское водохранилище сократились на 40 %, а в Малое Аральское море - более чем на 60 %. Для совместного эффективного управления ресурсами трансграничных рек, внедрения передовых технологических решений важно выработать консолидированную водную политику", - указал глава государства.

По его словам, взаимодействие стран региона в этой сфере должно осуществляться на основе таких принципов, как равноправное использование, учет интересов сторон и полноценное выполнение взаимных обязательств. "Вода для Центральной Азии должна стать объединяющим и ни в коем случае не разъединяющим началом", - убежден Токаев.