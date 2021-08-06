Авиакомпания "Россия" возобновляет прямые перелеты из Петербурга в Варну

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 августа. /ТАСС/. Авиакомпания "Россия" с 8 августа возобновляет прямые регулярные рейсы между петербургским аэропортом Пулково и курортным городом Варной в Болгарии, сообщили в пресс-службе авиаперевозчика в пятницу.

"Авиакомпания "Россия" расширяет список курортных направлений на карте полетов и возобновляет прямые регулярные рейсы в Варну (Болгария). Полеты будут выполняться дважды в неделю - по вторникам и воскресеньям на воздушных судах Airbus A319. Первый рейс состоится в воскресенье, 8 августа", - говорится в сообщении.

Из Пулково по вторникам самолет будет отправляться в 9:00 мск и прибывать в аэропорт Варны в 12:25 (время совпадает с московским). Обратно рейс в этот день будет вылетать в 13:25 и прибывать в Петербург в 16:45 мск. По воскресеньям вылет из Петербурга будет осуществляться в 10:00 мск с прибытием в Варну в 13:25, обратный вылет в 14:40 с прибытием в Пулково в 18:00 мск.

В авиакомпании напоминают пассажирам о необходимости соблюдать правила перелета в период пандемии. В конце июня между Россией и Болгарией было восстановлено авиасообщение, прерванное из-за пандемии коронавируса. В конце июля Минздрав Болгарии сообщал ТАСС, что власти страны отменили обязательное ПЦР-тестирование на коронавирус для прибывающих россиян, сделавших прививку от коронавируса препаратом "Спутник V".