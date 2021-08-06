Эксперты: биржевые цены СУГ ускорили рост на фоне аварии на заводе "Газпрома"

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Биржевые котировки сжиженных углеводородных газов (СУГ) по территориальному индексу с начала 2021 года выросли вдвое и превысили 46 тыс. руб. за тонну. При этом на этой неделе рост ускорился. Только в течение 5-6 августа цены на СУГ на бирже подскочили на 6,7%. Отчасти это связано с аварией на заводе "Газпрома" по подготовке конденсата к транспорту под Новым Уренгоем, произошедшей в ночь на четверг, 5 августа, объясняют опрошенные ТАСС эксперты.

Одной из причин резкого роста цен на СУГ на этой неделе стали ажиотажные закупки газа на фоне сокращения поставок на август крупнейшими производителями, говорит управляющий партнер компании "Петролеум трейдинг" Максим Дьяченко. Поставки по прямым договорам на этот месяц были снижены примерно на 20-30%, отметил он. "Потребители ждали снижения цены в августе, и многие оказались без запасов. СУГ вообще сложно хранить долго, и резервуарный парк небольшой совсем, очень мало емкостей для хранения", - пояснил эксперт.

В пятницу, 6 августа, СУГ на бирже подорожал на 3,2%, что опрошенные эксперты связывают с аварией на Уренгойском заводе по подготовке конденсата к транспорту. Там в ночь на четверг произошел пожар, полностью ликвидировать который удалось только к утру пятницу. Из-за ЧП работы на объекте были прекращены, конденсат перекрыт. По мнению Дьяченко, авария может напрямую повлиять на объемы производства СУГ на Сургутском ЗСК (завод стабилизации конденсата, входит в "Газпром"). "Насколько серьезные повреждения, пока информации нет. Но рынок в неведении находится, еще и в состоянии, когда запасов товара нет. Поэтому такой резкий рост цен", - объяснил он.

Основным фактором пятничного роста цен на СУГ аварию на заводе "Газпрома" называет и вице-президент Независимого топливного союза Дмитрий Гусев. Он напомнил, что Сургутский ЗСК является основным поставщиком СУГ на внутреннем рынке. Гусев добавил, что отсутствие информации о деталях и последствиях аварии стало причиной беспокойства среди участников рынка. "Этот технологический коллапс, который произошел, на фоне отсутствия информации и от регуляторов, и от производителя, каким образом это все скажется, привел к тому, что люди напугались и стали потенциально закупать больше СУГ", - отметил он.

При этом фундаментально цены на СУГ растут уже несколько месяцев и причин этому несколько, согласны собеседники ТАСС. Во-первых, это рост цен на нефть, а также высокий спрос на топливо на внутреннем рынке. Многие потребители в этом году в качестве отдыха выбирают путешествие на автомобиле по стране, а не авиаперелеты на зарубежные курорты, отметили эксперты.