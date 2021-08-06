Цены на бензин с начала года в России выросли на 5,2%

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Розничные цены на автомобильный бензин в России с начала года поднялись на 5,17%, что превысило темпы роста индекса потребительских цен за тот же период, который составил 4,51%, следует из данных Росстата.

Цены на бензин относительно июля 2020 года увеличились в среднем на 5,84%, следует из данных Росстата. При этом к июню этого же года рост составил 0,7%.

Как ранее сообщали в Минэнерго, сейчас для сдерживания оптовых цен на бензин действует "демпфирующий механизм", благодаря корректировке которого производители топлива с мая получают повышенные выплаты для снижения динамики цен на внутреннем рынке топлива.

По данным Минэнерго, производители продолжают отгрузки бензина потребителям на высоком уровне. В начале августа ежедневные отгрузки бензина на внутренний рынок соответствовали уровням 2019-2020 годов - 54,8 тыс. тонн Аи-92 и 44,9 тыс. тонн Аи-95.

Кроме того, некоторые российские НПЗ начали выход из сезонных ремонтов, "что также поддерживает тенденцию высоких отгрузок на внутренний рынок", заверили в Минэнерго. По сравнению с прошлой неделей компании - участники биржевых торгов увеличили отгрузки бензина с 33,8 тыс. тонн до 35,9 тыс. тонн.