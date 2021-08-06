Стройматериалы в России подорожали в июле на 5,14%

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Рост цен на строительные материалы в июле составил 5,14% по сравнению с июнем 2021 года, 25,78% - с начала года, следует из данных Росстата, опубликованных в пятницу.

В то же время по сравнению с июлем 2020 года рост цен на стройматериалы в июле 2021 года достиг 30%. В целом за семь месяцев 2021 года по отношению к аналогичному периоду 2020 года строительные материалы подорожали на 15,09%.

Кроме того, за июль обрезные доски подорожали на 13,9%, плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные - на 10,5%, металлочерепица - на 7,4%, еврошифер - на 5,6%, рубероид - на 4,9%, кирпич красный - на 3,4%, стекло оконное - на 3,1%.

В конце 2020 года ряд застройщиков в России пожаловались на рост стоимости металлопроката, что способствовало росту себестоимости строительства. С 1 февраля 2021 года были введены заградительные пошлины на отходы и лом черных металлов, также было предложено проводить закупки металлопродукции девелоперами напрямую у производителей, исключив трейдерское звено. В дело также включилась Федеральная антимонопольная служба России, которая провела проверки на рынке металлопродукции. В результате были возбуждены дела против ряда трейдеров, а также самих производителей - ММК, НЛМК и "Северстали". По мнению службы, они поддерживали монопольно высокие цены на рынке плоского проката.