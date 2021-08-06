Савельев заявил, что создание дальневосточного лоукостера зависит от развития "Авроры"

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Вопрос создания дальневосточного лоукостера будет решаться в зависимости от того, как будет развиваться авиакомпания "Аврора". Об этом журналистам сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев.

"Все зависит от того, будет ли пассажиропоток и как будет развиваться авиакомпания "Аврора", - сказал он, отвечая на вопрос о том, когда может быть создан дальневосточный лоукостер.

"На самом деле, решение [о создании единой дальневосточной авиакомпании "Аврора"] абсолютно правильное. Мы давно хотели создать в этом регионе одну компанию. Там есть несколько мелких компаний, но мы же говорим, что нам необходимо, чтобы население двигалось. Есть точки на Дальнем Востоке, куда кроме как авиацией вы не сможете ни на чем добраться. Поэтому авиакомпания "Аврора" уже объединяется с другими авиакомпаниями в регионе", - добавил глава Минтранса.

Савельев напомнил, что в 2021 году государство выделило на поддержку "Авроры" 1,58 млрд рублей.

"Мы помогаем осваивать те маршруты, на которых не будет сначала пассажиропотока - там загрузка будет 20-25%. Но людям надо летать, поэтому мы будем субсидировать маршруты. Это делается во многих странах. И если на каком-то этапе этот маршрут станет уже прибыльным, то субсидия может быть переброшена на другие маршруты, которые надо осваивать. Я думаю, что у "Авроры" хорошее будущее, и есть шанс стать хорошей региональной авиакомпанией", - заключил министр транспорта.

Объединенная дальневосточная авиакомпания "Аврора" начала осуществлять первые полеты по 20 субсидируемым направлениям с июля.