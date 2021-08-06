СРО "Мир" не фиксирует обращений по переводам микрозаймов гражданам без их ведома

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Саморегулируемая организация (СРО) "Микрофинансирование и развитие" не фиксирует обращений по переводам микрозаймов гражданам без их ведома. Объем портфеля участников СРО составляет 75% от кредитного портфеля всех микрофинансовых организаций в РФ, сообщила ТАСС директор организации Елена Стратьева.

Ранее "Российская газета" сообщала, что ряд микрофинансовых организаций (МФО) в рамках мошеннической схемы начал переводить крупные займы (около 45-50 тыс. рублей) гражданам без их участия. По информации издания, даже если гражданам удавалось вернуть займы, МФО передавали накопившиеся проценты по займам коллекторам.

"В настоящее время в работе отдела контроля СРО "Мир" нет обращений от потребителей финансовых услуг, касающихся ситуации, аналогичной описанным сегодня в "Российской газете" случаям. Ранее такие обращения - ни от непосредственно потребителей финансовых услуг, ни от регулятора в саморегулируемую организацию также не поступали", - сказала Стратьева.

По ее словам, данный вид мошенничества мог быть вызван несколькими причинами. Во-первых, возможна утечка персональных данных заемщиков, так как без паспортных данных такие договоры не востребованны коллекторскими агентствами. Также без знания полных реквизитов заемщиков перечисление на счет технологически невозможно. "Да, существует возможность перевода на карту по номеру телефона, но лишь считанные МФО на сегодняшний день осуществляют переводы физлицам по номерам телефона, а не номерам карт. То есть на самом деле ситуация может быть гораздо шире и сложнее, чем это описано", - отмечает директор СРО.

Саморегулируемая организация "Микрофинансирование и развитие" является одной из трех СРО на рынке МФО. Сейчас, согласно реестру Банка России, в организации зарегистрированы 386 микрофинансовых организаций с совокупным объемом более 75% от рыночного портфеля, в том числе практически все топ-20 компаний. Всего в реестре ЦБ числятся около 1,3 тыс. МФО.