Тарифы на ЖКУ в России выросли в июле на 4,2% в годовом выражении

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Тарифы на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) в России в июле 2021 года выросли на 4,2% по сравнению с аналогичным месяцем 2020 года, следует из данных Росстата.

В частности, тарифы на жилищные услуги за год выросли на 3,62%, из них оплата жилья в домах государственного и муниципального жилищных фондов - на 5,25%, содержание и ремонт жилья для граждан - на 2,76%, услуги по эксплуатации домов ЖК, ЖСК, ТСЖ - на 2,46%. В свою очередь коммунальные услуги подорожали на 4,14%, из них холодное водоснабжение - на 4,17%, горячее водоснабжение - на 4,78%, водоотведение - на 4,18%, отопление - на 3,26%, газоснабжение - на 5,47%, электроснабжение - на 4,43%.

По статистике Росстата, наиболее сильно жилищные услуги подорожали в Калининградской области - на 18,3%, в Севастополе - на 5,1%, в Забайкальском крае - на 4,8%. Наибольшее увеличение тарифов на коммунальные услуги зафиксировано в Удмуртской Республике - на 6,8%, в Кемеровской и Новгородской областях - на 6,4%, в Республике Саха (Якутия) - на 6,2%.

С 2013 года коммунальные тарифы в России индексируются раз в год с 1 июля, чтобы сдерживать инфляцию. В 2019 году индексация тарифов была двухэтапной в связи с повышением ставки НДС с 18% до 20%. С 1 января 2019 года тарифы увеличились на 1,7%, с 1 июля - на 2,4%. С 2020 года индексация тарифов ЖКХ происходит один раз в год с 1 июля.