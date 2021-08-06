Минэнерго рекомендовало производителям СУГ перенаправить поставки на внутренний рынок

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Минэнерго РФ рекомендовало производителям сжиженных углеводородных газов (СУГ) перенаправить поставки газа с экспорта на внутренний рынок для удовлетворения спроса потребителей в России, сообщили журналистам в министерстве.

"В части газомоторного топлива Минэнерго России даны рекомендации компаниям по перераспределению поставок сжиженных газов (СУГ) с экспорта на внутренний рынок для удовлетворения как бытовых потребностей населения в баллонном газе, так и растущего в летний период спроса на газомоторное топливо на АГЗС", - отметили в министерстве.

Там также добавили, что совместно с другими ведомствами предпринимаются необходимые меры для стабильного и доступного снабжения населения сжиженным газом.

Как уточнили в министерстве, отгрузки СУГ для удовлетворения потребностей в баллоном газе и газомоторном топливе в начале лета 2021 года составляли 404,5 тыс. тонн, что на 8,2% выше уровня 2020 года и на 8,4% выше уровня 2019 года. "Растущая динамика спроса на СУГ на биржевых торгах эффективно покрывается производством: ежесуточные поставки СУГ на биржу на начало августа 2021 года составляют 4,6 тыс. тонн, что на 2% выше уровня того же периода 2019 года. Добавим, что традиционно на рынке СУГ наблюдается профицит производства товарного СУГ над его внутренним потреблением", - подчеркнули в Минэнерго.

О ситуации с СУГ

По данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ), цены на СУГ 5-6 августа выросли на 6,7% и превысили 46 тыс. рублей за тонну, обновив рекордное значение. С начала года стоимость увеличилась почти вдвое.

Управляющий партнер компании "Петролеум трейдинг" Максим Дьяченко и вице-президент Независимого топливного союза Дмитрий Гусев в беседе с ТАСС объяснили рост биржевых цен на СУГ на этой неделе с аварией на заводе "Газпрома" по подготовке конденсата к транспорту под Новым Уренгоем. По мнению экспертов, авария может напрямую повлиять на объемы производства СУГ на Сургутском ЗСК (завод стабилизации конденсата, входит в "Газпром").

5 августа на заводе "Газпрома" в Ямало-Ненецком автономном округе произошел пожар, он был локализован, пострадавших нет. Работы на объекте были прекращены, конденсат перекрыт. Ростехнадзор создал комиссию для расследования причин аварии. На месте также работают специалисты Росприроднадзора, проводится административное расследование.

Завод принадлежит ООО "Газпром переработка" и является основным производителем высококачественных продуктов переработки углеводородного сырья в ЯНАО.