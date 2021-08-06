Цена на газ в Европе снизилась после обновления рекорда

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Цены на газ в Европе к вечеру пятницы снизились после обновления рекордных значений в течение дня на фоне аварии на заводе "Газпрома" в ЯНАО накануне, свидетельствуют данные ICE.

Так, стоимость сентябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах на закрытии торгов снизилась до около $526 за тыс. куб. м после того, как днем на пике цена вплотную подбиралась к $545 за 1 тыс. куб. м.

Таким образом, цена газа за день выросла лишь на 0,64% относительно цены закрытия в четверг.

Накануне произошел пожар на заводе "Газпрома" по подготовке конденсата к транспорту под Новым Уренгоем в Ямало-Ненецком автономном округе. Пожар был потушен, пострадавших нет. "Газпром переработка" ведет ремонтно-восстановительные работы на заводе.

Завод принадлежит ООО "Газпром переработка" и является основным производителем высококачественных продуктов переработки углеводородного сырья в ЯНАО.