Власти Еврейской АО просят увеличить федеральное финансирование строительства дамб до 99%

МАГНИТОГОРСК /Челябинская область/, 6 августа. /ТАСС/. Сокращение доли регионального финансирования с 25-30% до 1% необходимо Еврейской автономной области (ЕАО) для строительства гидрозащитных сооружений. Об этом сказал губернатор ЕАО Ростислав Гольдштейн в пятницу на совещании с участием президента РФ по вопросам ситуации с паводками и пожарами в регионах и о ходе ликвидации их последствий.

"По мнению Росводресурсов, не должны финансироваться непрофильные затраты, к которым, как они считают, относятся переустройство сетей инженерно-технического обеспечения, пересекающихся с дамбами, реконструкция автомобильных дорог, проходящих по дамбам, а также приобретение мобильного насосного оборудования. При таких условиях региону необходимо изыскать 817 млн рублей, или 25% о общей стоимости дамб. На самый крупный проект - это защитная дамба Ленинская - уровень регионального софинансирования составит 30%. Прошу вашего поручения в адрес Минприроды для снижения уровня софинансирования для Еврейской автономной области 99% на 1%", - сказал он, обращаясь к президенту.

По словам Гольдштейна, в регионе не реализованы мероприятия по строительству четырех объектов гидрозащиты. "По каждому проекту имеются положительные заключения государственной экспертизы, заявленный объем финансирования на 2022-2023 год составляет 3,2 млрд рублей, и все документы уже поданы в Росводресурс", - пояснил губернатор.

Он также отметил, что на протяжении последних десяти лет Еврейская автономная область подвергается паводкам регулярно. "Это паводки 2013, 2019, 2020 годов. Домохозяйствам и экономике региона нанесен совокупный ущерб в 12 млрд рублей, признаны пострадавшими 25 тыс. человек, это более 15% от всего населения региона. Помимо экономически измеряемого ущерба растет уровень оттока населения граждан, так как не обеспечивается должная безопасность. Основными причинами являются отсутствие гидрозащитных сооружений и эксплуатация существующих", - сказал Гольдштейн.

Подъем уровня воды в Амуре и малых реках, а также подъем грунтовых вод начался в ЕАО во второй декаде мая. Гребень паводка прошел по территории с 1 по 11 июля. Подтопленными оказались 94 приусадебных участка, два участка дорог местного значения, участки земель сельскохозяйственного назначения в Облученском, Октябрьском, Смидовичском, Биробиджанском и Ленинском муниципальных районах.