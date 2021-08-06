WP: в США обсуждение развития инфраструктуры затягивается из-за споров о криптовалюте

ВАШИНГТОН, 6 августа. /ТАСС/. Администрация президента США Джо Байдена и группа сенаторов не могут согласовать ряд вопросов, касающихся контроля над операциями с криптовалютой, из-за этого затягивается обсуждение масштабного плана по развитию инфраструктуры страны. Об этом сообщила в пятницу газета The Washington Post.

По словам ее источников, разногласия вызвали некоторые положения плана по капиталовложениям в размере более $1 трлн в развитие инфраструктуры страны. Они предполагают дополнительные требования для "брокеров криптовалюты" в сфере "выполнения налоговых обязательств". Предполагается, что это поможет изыскать средства, необходимые для финансирования инфраструктурных проектов.

Указанные инициативы подверглись жесткой критике со стороны инвесторов, которые вкладывают деньги в криптовалюту. По их мнению, дополнительное регулирование нанесет ущерб данной сфере.

Против ужесточения контроля над криптовалютой выступила группа сенаторов от обеих партий. В их числе демократ Рон Уайден (от штата Орегон), который является председателем финансового комитета Сената Конгресса США. Законодатели настаивают на том, что новые правила, касающиеся налогообложения, не должны распространяться на "широкий круг участников" операций с криптовалютой.

Министр финансов США Джанет Йеллен настаивает на том, чтобы положения плана, касающиеся криптовалюты, не менялись. Она в четверг провела консультации с указанной группой сенаторов. Из-за споров относительно предложения об ужесточении контроля над криптовалютой обсуждение плана по развитию инфраструктуры затягивается минимум на несколько дней.

Как заявил ранее в текущем месяце руководитель Федеральной комиссии по ценным бумагам и биржам США Гэри Генслер, данный финансовый регулятор нуждается в дополнительных полномочиях по установлению правил на рынке криптовалюты. Во время выступления на форуме по безопасности, организованном Аспенским институтом, он подчеркнул, что "в настоящее время не хватает защиты инвесторов" в сфере применения криптовалюты.