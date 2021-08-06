Семь российских авиакомпаний получат субсидии на семейные перелеты по стране

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Семь российских авиакомпанией получат субсидии на семейные перелеты по стране, говорится в сообщении Росавиации.

"Азимут" получит 8,4 млн рублей на выполнение рейсов по нескольким маршрутам, S7 - 457,8 млн рублей, "Смартавиа" - 15,8 млн рублей на маршрут Мурманск - Ростов-на-Дону, Red Wings - 12,8 млн рублей, "Уральские авиалинии" - 369,1 млн рублей, Nordwind - 229,2 млн рублей, "Аэрофлот" - 33,8 млн рублей. Всего на господдержку выделено 1,35 млрд рублей.

Семьи с детьми смогут приобрести авиабилеты по специальным сниженным тарифам, правила субсидирования этой льготы утвердил премьер-министр Михаил Мишустин.

Субсидировать перелеты планируется по 46 маршрутам. В перечень попали в том числе города популярные у туристов: Казань, Калининград, Нижний Новгород, Владивосток, Ярославль, Петрозаводск. Стоимость билета со скидкой будет варьироваться в диапазоне от 4,6 до 10,9 тыс. рублей в зависимости от направления. Скидки будут доступны в рамках так называемой семейной поездки. Она предусматривает приобретение билетов с единым бронированием на ребёнка и взрослого, который его сопровождает. Ожидается, что льготными билетами за год смогут воспользоваться не менее 50 тыс. пассажиров.