Путин дал старт работе цементного завода "Цемикс" в Башкирии

ПЕРВОМАЙСКИЙ /Башкирия/, 6 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин дал старт работе завода по производству сухих строительных смесей "Цемикс" в Абзелиловском районе Башкирии. Предприятие входит в австрийскую группу компаний Lasselsberger.

До этого Путин осмотрел производственно-технологическую площадку нового завода.

В церемонии также приняли участие владелец группы Lasselsberger Йозеф Ласселсберг и глава Башкирии Радий Хабиров. С видеообращением перед участниками выступил канцлер Австрии Себастьян Курц.

О предприятии

Инвестиционный проект по производству сухих строительных смесей "Цемикс" включен в Башкирии в перечень приоритетных. Объем вложений составляет 5,7 млрд рублей.

В мае этого года завод в тестовом режиме начал производство строительных материалов - выпущена пробная партия цемента в 240 тонн, произведено более 5 тыс. тонн клинкера для производства белого цемента.

К настоящему времени на предприятии трудоустроены около 150 человек, в основном из числа местных жителей. В перспективе планируется создать до 400 рабочих мест.

На заводе планируется производить ежегодно до 240 тыс. тонн белого цемента и 100 тыс. тонн микрокальцита, а также до 300 тыс. тонн сухих строительных смесей. Планируемые налоговые отчисления в рамках реализации проекта в бюджеты всех уровней и во внебюджетные фонды за период до 2029 года составят 11,56 млн рублей.

О холдинге

Холдинг Lasselsberger, дочерней компанией которого является "Цемикс", объединяет около 70 заводов более чем в 20 странах, в первую очередь в Восточной и Западной Европе, России, Юго-Восточной Азии. Специализируется на выпуске керамической плитки, сухих строительных смесей, каолина и других минеральных материалов.