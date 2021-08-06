Кубанским фермерам хотят субсидировать затраты на покупку семян подсолнечника и кукурузы

КРАСНОДАР, 6 августа. /ТАСС/. Власти Краснодарского края прорабатывают новую субсидию для аграриев на затраты по приобретению семян подсолнечника и кукурузы, предполагается, что запустят ее со следующего года, сообщили в пресс-службе администрации края в пятницу.

"Мы приняли решение со следующего года субсидировать из краевого бюджета затраты на приобретение семян подсолнечника и кукурузы отечественной селекции. Эта новая мера господдержки и объем ее финансирования сейчас прорабатывается", - сказал заместитель губернатора края Андрей Коробка.

Предполагается, что за основу будет взят опыт по субсидированию затрат аграриев на покупку отечественных семян сахарной свеклы, которую ввели в 2019 году. Размер субсидии составляет 70%, это дало импульс к использованию российских семян агрокультуры.

Кроме того, в регионе сохраняются другие меры поддержки семеноводства, в этом году на эти цели выделено более 165,3 млн рублей из федерального и краевого бюджетов. Средства были направлены на элитное семеноводство, производство семян пропашных культур, картофеля и овощей открытого грунта.

"Согласно Доктрине продовольственной безопасности России, показатель продовольственной независимости по основным сельхозкультурам должен составлять не менее 75%. Мы перевыполнили этот показатель по пшенице, ячменю, сое. Есть все возможности достичь высоких результатов и в семеноводстве других культур, которые занимают ведущее место в экономике сельхозпредприятий края. Наши научные учреждения и семеноводческие заводы могут полностью обеспечить запрос кубанских аграриев в высококачественных отечественных семенах", - добавил Коробка.