Путин: системные меры кабмина по сдерживанию инфляции положительно влияют на экономику

ПЕРВОМАЙСКИЙ /Башкирия/, 6 августа. /ТАСС/. Правительство РФ успешно применяет некоторые меры ограничительного характера в экономике, это позволяет избежать роста цен. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с работниками нового завода сухих строительных смесей "Цемикс" в Башкирии.

"Можем ли мы внутри страны и должны ли мы предпринимать какие-то меры ограничительного характера? Можем и должны, именно так мы и делаем. <…> Правительство наметило целый ряд системных мер по сдерживанию цен внутри страны. В целом, это мера экономического характера, ничего здесь избыточно административного нет. Я думаю, что это должно в целом влиять на экономику положительно. На мой взгляд, это уже в известной степени положительным образом влияет на нашу экономику", - сказал Путин.

По его словам, на мировых рынках выросли цены на продукцию металлургической промышленности. "Поскольку у нас открытая экономика и наши производители металлов, конечно, стараются извлечь максимальную прибыль из той конъюнктуры, которая сложилась на мировых рынках, они туда и вытаскивают эту продукцию. Это ведет к недостатку, к дефициту этой продукции на внутреннем рынке и, соответственно, к росту цен", - пояснил Путин.

Президент напомнил, что правительство ввело повышенные вывозные пошлины на продукцию металлургической промышленности, а полученные от этого средства, поступающие в бюджет, планирует направить "в стройку, в том числе и в строительные материалы". "Поэтому этот переток [средств] имеет место быть", - отметил президент.

Инфляция в мировой экономике

Путин считает, что у инфляции в мировой экономике в целом есть объективные и субъективные причины, причем "субъективные, скорее, вырастают из объективных".

"Первая из объективных причин связана с пандемией - не в нашей стране, а в мире в целом. После сокращения производства, его нахождения достаточно длительный период в сложной фазе во многих странах мира начали применять различные меры стимулирования экономического роста. В самых больших экономиках мира не придумали ничего лучше, как печатать деньги и вбрасывать их в экономику", - пояснил президент.

По его словам, в развитых экономиках восстановление идет быстрее, чем в развивающихся, за счет того, что Центробанки кредитуют свое производство. "В Штатах, по-моему, до 15%. Это ведет к инфляции", - сказал Путин, отметив, что говорит о США "не потому, что хочется их ущипнуть", а потому что "это она из крупнейших экономик мира, и все, что там происходит, влияет на мировую экономику в целом". "У них целевой показатель был под 2%, инфляция сейчас к 5,5-6% двигается. Это очень много для такой экономики, как Штаты", - добавил российский лидер.

Он подчеркнул, что примерно то же самое происходит в европейских странах. А общий рост цен влияет и на "реагирование по отдельным отраслям", резюмировал президент.