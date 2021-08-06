"Мегафон" продал свои 24,3% в Aliexpress Russia структуре USM

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. "Мегафон" продал 24,3% в совместном предприятии Aliexpress Russia USM International, сообщили ТАСС в пресс-службе телеком-оператора.

"У USM Investment были опционы на покупку нашей доли в Aliexpress Russia, на днях эти опционы были реализованы. Покупателем стала компания USM International. Изначально входя в акционерный капитал Aliexpress Russia мы стремились реализовать целый ряд синергий между нашим бизнесом и e-commerce платформой, и этим сотрудничеством остались довольны: наши совместные проекты с площадкой будут развиваться и в будущем. Уверены, что новая структура владения более правильная с точки зрения дальнейшего развития этой компании", - рассказали в "Мегафоне".

"Мегафон" на 100% принадлежит структурам USM Алишера Усманова.

Сумма сделки не раскрывается.

Alibaba Group владеет 47,85% в Aliexpress Russia, Mail.ru Group - 15%, РФПИ и ближневосточные партнеры - 12,9%.