НДПИ для металлургов повысят с 2022 года

ПЕРВОМАЙСКИЙ /Башкирия/, 6 августа. /ТАСС/. Налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в сфере металлургической промышленности будет повышен с 2022 года. Об этом в пятницу сообщил президент России Владимир Путин.

"Со следующего года, с 1 января по-моему, будут вводиться и повышенные налоги на добычу полезных ископаемых, это касается металлургической промышленности", - сказал президент на встрече с работниками завода "Цемикс" в Башкирии.

Ранее замминистра финансов Алексей Сазанов сообщил, что правительство РФ прорабатывает вопрос о повышении налоговой нагрузки на металлургов с 2022 года. Речь идет о привязке ставки налога на добычу полезных ископаемых к мировым котировкам, что позволит, как и в нефтяной сфере, изымать сверхдоходы отрасли в период высоких цен.

Инициатором изъятия сверхдоходов у металлургов ранее выступил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов. Он, в частности, заявил, что в 2020 году компании металлургической отрасли подняли внутренние цены на металлопродукцию вслед за глобальными и "нахлобучили" бюджет примерно на 100 млрд рублей. По этой причине с 1 августа 2021 года правительство повысило пошлины на вывоз металлопродукции на период до конца года.