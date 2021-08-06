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Путин: Россия гордится своими программистами, хотя пока они в основном работают на Западе

Президент отметил, что РФ ставит целью возрождение собственных возможностей в сфере микроэлектроники

ПЕРВОМАЙСКИЙ /Башкирия/, 6 августа. /ТАСС/. Россия старается создавать условия для работы отечественных программистов внутри страны, а не на Западе, и ставит целью возрождение собственных возможностей в сфере микроэлектроники. Об этом в пятницу заявил президент России Владимир Путин на встрече с работниками завода "Цемикс" в Башкирии.

Он назвал программирование важнейшим, фундаментальным направлением.

"Это то, чем мы гордимся, и то, чего у нас не хватает. Потому что наши программисты работают в основном в ведущих западных компаниях, а они должны, конечно, работать здесь, мы должны создавать им условия, мы стараемся это и сделать", - сказал Путин.

По его словам, власти продолжат оказывать поддержку разным сегментам информационных технологий. "Нам нужно просто микроэлектронику свою возродить", - подчеркнул глава государства. По его словам, это касается не малого и среднего бизнеса, а крупных предприятий, которые могли бы и обеспечить продукцией необходимого уровня отечественную промышленность, в том числе оборонную, и эффективно работать на внешних рынках.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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