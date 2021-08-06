Путин заявил, что программу социальной газификации завершат до конца 2022 года

ПЕРВОМАЙСКИЙ /Башкирия/, 6 августа. /ТАСС/. Бесплатное подключение жилых домов к газу в тех населенных пунктах, в которых есть магистральный трубопровод, должно быть завершено к концу 2022 года. В регионах страны необходимо отобрать операторов проекта, сообщил президент России Владимир Путин на встрече с работниками нового завода сухих строительных смесей "Цемикс" в Башкирии.

"Вся работа [по газификации] должна быть завершена не позднее 2022 года. Вопрос только в том, что речь идет о тех населенных пунктах, где, по-простому говоря, труба проходит рядом. Вот от этой трубы до участка, домовладения газ должен быть подведен бесплатно. Вся работа внутри участка, разумеется, за счет собственника. Но и здесь правительство подготовило и, по-моему, приняло решение для того, чтобы минимизировать расходы, здесь цены тоже, к сожалению, подскочили, и на оборудование, и на прокладку внутри домохозяйства. Правительство подготовило типовые условия для реализации работы и внутри домовладения", - сообщил Путин, отвечая на вопрос о газификации домов от жительницы Абзелиловского района Башкирии Розалии Булатовой.

Федеральным оператором проекта назначено ПАО "Газпром", также в регионах должны быть отобраны операторы для выполнения работ. В тех населенных пунктах, рядом с которыми нет трубопроводов, подключение к газу будет проводиться по региональным планам газификации, отметил президент.

В Башкирии создан региональный штаб по газификации домовладений, определены все этапы выполнения работ, добавил глава республики Радий Хабиров. По его словам, газ до домов населенного пункта, из которого поступил вопрос, дойдет в ближайшее время.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию в апреле этого года поручил в 2021-2022 годах ускорить газификацию домовладений, которые не подключены к внутрипоселковым газопроводам, и сделать это без привлечения средств населения. Речь идет о догазификации тех населенных пунктов, где до 2020 года были проложены внутригородские и внутрипоселковые газораспределительные сети, а их расстояние от газораспределительной сети до земельного участка потребителя не превышает 200 м, объем потребления газа - не более 7 куб. м в час. В рамках этой программы газ будет бесплатно подведен к границе участка, а от забора до самого дома - уже за счет собственника.