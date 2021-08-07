МФО жалуются на кредитных посредников, берущих плату за помощь в получении ссуды

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Российские микрофинансовые организации (МФО) в последние месяцы жалуются на кредитных посредников, берущих плату с заемщиков за помощь в получении ссуды. Такие обращения зафиксированы саморегулируемой организацией (СРО) "Микрофинансирование и развитие".

"Из "нового" можно выделить обращения, связанные с недобросовестными практиками кредитных посредников (когда сайты-витрины взимают плату с потребителей за "помощь в получении ссуды", которую человек не оформляет). Такие обращения поступают в СРО в последние месяцы в достаточном большом количестве, но не от потребителей финансовых услуг непосредственно, а со стороны МФО, к которым обращаются потребители", - сообщила ТАСС директор СРО Елена Стратьева.

Также она отметила, что в последние полтора года появились жалобы на навязывание дополнительных услуг и чтобы такие практики не получили на рынке развития, как это было в других сегментах, Банк России и СРО следят за ситуацией и разрабатывают превентивные регуляторные меры.

Кроме того, фиксируются жалобы на такие виды мошенничества, как оформление третьими лицами займов по чужим паспортным данным и так называемый агрессивный маркетинг, когда заем не оформляется, но потребитель негативно реагирует на сам факт одобрения той или иной услуги, якобы направленной им заявки.