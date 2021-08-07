Хабиров попросил Путина поддержать заявку на создание в Башкирии карбонового полигона

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров попросил президента России Владимира Путина поддержать заявку региона на создание карбонового полигона для расчета углеродного баланса, где будут проводиться исследования по созданию технологий мониторинга и анализа способности территорий улавливать и хранить углерод из атмосферы.

Путин в ноябре 2020 года поручил правительству обеспечить к 2030 году сокращение выбросов парниковых газов до 70% относительно уровня 1990 года и создать стратегию развития России с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года. Реализация проекта по созданию карбоновых полигонов соответствует национальному плану мероприятий адаптации к изменениям климата на период до 2022 года, утвержденному правительством России в декабре 2019 года.

"Мы уже подготовили заявку и подали заявку по созданию карбонового полигона - это первый шаг. Сахалин является федеральным экспериментом как раз по полигону, и там речь идет об особом регулировании. <…> Хотели попросить экспериментальный режим распространить на нас", - сказал он.

Хабиров отметил, что регион обладает необходимыми для создания карбонового полигона ресурсами - достаточно большой территорией и развитой научной составляющей. "Самое главное - что такое карбоновый полигон. Речь идет о том, чтобы установить датчики и понять углеводородный баланс так называемый. Мы пошли уже дальше - у нас есть предприятия, которые совместно с "Газпромом", и "Газпром" это уже подтверждает, уже пошли не только по пути фиксации углеродного следа, а уже по пути утилизации и по нейтрализации", - добавил глава Башкирии.

В середине июля пресс-служба главы Башкирии сообщала, что климатический консорциум при участии Сколтеха, филиала РАН, Башкирской содовой компании и ООО "Газпром нефтехим Салават" созданли в регионе для участия в пилотном проекте по созданию карбоновых полигонов. Предполагается, что консорциум будет расширяться за счет присоединения новых организаций с заключением дополнительных соглашений.

Карбоновые полигоны - это территории с уникальной экосистемой, созданные для реализации мер контроля климатически активных газов с участием университетов и научных организаций. В феврале 2021 года Министерство науки и высшего образования России запустило пилотный проект по созданию на территории регионов России карбоновых полигонов для разработки и испытаний технологий контроля углеродного баланса.