Приморье рассчитывает привлечь свыше 9 млрд рублей инфраструктурных кредитов

ТАСС, 7 августа. Власти Приморского края рассчитывают привлечь свыше 9 млрд рублей инфраструктурных кредитов, сообщается в субботу на сайте краевого правительства.

"На бюджетные инфраструктурные кредиты Приморскому краю предусмотрено более 9 млрд рублей. Нужно сформировать пакет заявок, отправить их в Минстрой России до 1 октября", - приводятся слова губернатора Приморского края Олега Кожемяко.

По словам министра строительства Приморского края Виталия Блоцкого, с начала года в крае уже ввели в эксплуатацию почти 370 тыс. кв. м жилья. "В 2021 году планируется сдать 45 многоквартирных домов и почти 250 тыс. кв. м объектов индивидуального жилищного строительства. Это позволит выполнить показатели национального проекта "Жилье и городская среда" на этот год", - сказал Блоцкий.

24 июля Мишустин подписал постановление о предоставлении льготных бюджетных кредитов регионам на развитие инфраструктуры. Финансовую поддержку получат регионы, которые примут участие в отборе проектов. Объем выданных инфраструктурных кредитов достигнет 500 млрд рублей к 2024 году.